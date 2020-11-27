IIF：疫苗消息利好 資金將持續流入新興市場
2020年11月27日 13:50
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外媒引述國際金融協會(IIF)表示，新興市場已經擺脫了資金外流的階段，預計近期資金強勁流入情況將延續至年底。
IIF經濟學家稱，新冠狀疫苗消息提振了全球需求，吸引投資者購買新興經濟體資產。報告指出，新興市場出現多年來最為強勁的非居民資金流入，並補充，中國以外新興市場資金流入創下2014年第二季以來最強勁水平。
IIF首席經濟學家表示，資金出逃新興市場的情況如今已經確定成過眼雲煙，資金料將持續強勁流入。
IIF數據顯示，如果12月能夠延續10月以來的速度，第4季可能見到新興市場債券淨發行創下歷史新高。
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