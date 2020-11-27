管濤：中國推進人民幣國際化講求「時機」

據內媒報道，隨着人民幣持續升值，各方對中國金融開放有較高的期望，但中銀證券全球首席經濟學家、前外管局國際收支司司長管濤表示，即使面臨複雜的國際環境，中國仍處於重要戰略機遇期，推進金融開放的立場並未改變，要穩重謹慎地推進人民幣國際化，金融開放要穩紮穩打。

內媒引述他的觀點表示中國愈開放、愈要強調安全發展，關鍵是增強抗風險能力，同時趨利避害、順勢而為。管濤亦指中國在一些領域要追趕上國際標準仍需要一定時間，還有眾多工作要做。

他續指，現時外部環境仍然存在許多不確定性，不同於貿易領域的開放，金融開放還需要很多配套政策，否則，以東南亞經濟體的經驗來看，容易導致金融危機。在這一方面，中國的宏觀經濟治理仍需完善，包括貨幣政策框架還要進一步現代化。

他又稱，穩慎推進人民幣國際化，一定程度上代表了穩慎推進人民幣的資本項目可兌換，當然不是說穩慎了就是什麼都不做，而是有條件、時機成熟時就適時推進。

他強調，愈開放愈要安全發展，在「十四五」規劃裡，亦把安全問題單獨設為一章，提及現時及日後一個時期，要避免影響中國現代化建設進程中爆發系統性風險，要把風險考慮得更深一點，注重補漏洞、強弱項、下好先手棋、打好主動仗。

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