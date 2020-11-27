中美復甦帶動　豐田10月全球銷量增長8.3%

日本豐田汽車周五(27日)公布，10月全球銷量增長8.3%至84.7萬輛，產量增長9%至84.5萬輛，創單月歷史新高，主要受惠於中國和美國兩大市場的需求復甦。首10個月計，全球銷量跌14%，至692.41萬輛，產量則跌17%，至632.58萬輛。

其中，10月份中國的銷量增長33.3%，至17.5萬輛，連續7個月實現增長。美國銷量增長8.8%，至20.5萬輛，連續兩個月增長。

日本方面，豐田10月國內銷量增長37.4％，至14.4萬輛，時隔13個月轉為增長。

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