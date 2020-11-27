傳Facebook最快明年1月推出加密貨幣Libra

外媒引述消息人士透露，Facebook計劃最早在明年1月發行旗下加密貨幣Libra，惟規格較之前的「縮水版」進一步加上限制。至於確實的推出時間，仍有待瑞士當局批准其支付功能。

此前，由Fb領導的Libra協會宣布，聘請Saumya Bhavsar為區塊鏈財團的支付系統子公司Libra Networks的總法律顧問。

Bhavsar在擔任新職務時將帶來其20年的金融服務領導經驗。她在法律、法規和合規領域具有專業知識。她之前在瑞士信貸任職，如今加入Libra協會這一設於瑞士的非營利組織，擔任董事總經理，負責全球監管事務。她還將擔任銀行數據保護辦公室的負責人。Bhavsar還曾經在公共部門度過了相當多的職業生涯，並曾在美國財政部獨立辦公室貨幣主計長辦公室任職。

她補充，與銀行業的許多人士一起，她一直在遠方觀看Libra項目，相信Libra支付系統有望改變行業，並在我們最需要的時候實現前所未有的金融創新和包容性。

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