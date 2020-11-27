【市後重點睇】美匯弱勢　紐油挫近2%

美匯指數仍企92關樓下；港匯反覆處7.7508；離岸人民幣(CNH)報6.5765；美元兌日圓報104.1；歐元企1.1924；英鎊見1.3368。金價1,810美元水平上落。布油跌至47.68美元；紐油挫近2%見44.85美元。美股感恩節翌日半日市，道指期貨升6點。

-大快活半年多賺13%，派息30仙。

●新冠肺炎：德國擬明年增加發債籌1.6萬億，擴援助措施。

●摩通料可投資資產供應將減少2.34萬億元。

●羨慕吧！亞馬遜又向前線員工發放39億元感謝獎金。

●經濟學者警告美股即將步入熊市，明年將現40%調整。

●全球「獨角獸」企業達500家，兩年急增一倍。

●Dyson擬斥逾284億元研發AI及機器人技術。

●全球經貿戰：鴻海擬將部分Mac及iPad生產線移至越南。

●IIF：疫苗消息利好，資金將持續流入新興市。

●中國經濟：

-內地實際營運P2P網貸機構已完歸零。

-10月規模以上工業企業利潤按年增28.2%。

-商務部：對澳洲葡萄酒以保證金形式實施臨時反傾銷措施。

-管濤：中國推進人民幣國際化講求「時機」。

●中國發改委：研究探索在橫琴建設澳門證券交易所。

●波司登：確保暢銷品存貨充足，羽絨服收入佔比料增至80%。

●惠譽：中港加強融合，經濟前景及評級更易受內地影響。

●駿隆：市場信心提升，11月MPF人均賺14,594元。

●啟德住宅地截標：最少錄得9份標書，長實信置新地獨資。

●二手樓價指數按周跌1.07%，新界西跌勢最急。

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