【產經直播】新舊經濟股各有千秋 大市向上望？
2020年11月27日 16:17
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隔晚美股感恩節休市，港股周五(27日)期結日無方向，低開60點後，維持窄幅上落，惟午後突然倒升，最多升189點，最終收報26,894點，升75點，港股創9個月收市新高之後，走勢會否繼續向好？下周以至12月市況有咩要留意？
市場消息指，8英寸晶圓代工產能需求旺盛，多家晶圓代工廠將上調第四季和明年首季價格，中芯(00981)透露，公司亦會透過改善產品從而提升晶圓價格，帶動股價曾升3%，連同業華虹半導體(01347)股價亦做好，晶片股值博率高唔高？
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