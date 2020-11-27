歐股早市個別發展　阿斯利康跌近1%

美股感恩節得半日市，歐股早市個別發展，其中英國的富時指數報6,306點，跌56點或0.88%；法國的CAC指數報5,567點，升0.53點或0.01%，德國DAX指數報13,297點，升10點或0.08%。

對於英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)旗下新冠肺炎疫苗的試驗數據遭到質疑，阿斯利康行政總裁Pascal Sorio接受綵體訪問時表示，可能會進行一輪額外的全球試驗，以評估疫苗的功效。阿斯利康股價跌0.85%。

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