全球經貿戰：華為任正非指出售榮耀或有助擺脫美國限制

早前華為出售中低端智能手機部門榮耀(Honor)，外媒引述華為創辦人任正非相信，榮耀剝離後其或可擺脫美國的限制，成為全球最大手機市場上的新生力量。

任表示，待美國恢復對榮耀的晶片和軟件供貨後，將迅速恢復生產，並痛斥特朗普政府的打壓策略。「華為在美國的一波又一波嚴厲的制裁下，終於明白美國某些政客不是為了糾正我們，而是要打死我們」。

他稱，一旦「離婚」就不要再藕斷絲連，認為應理智地處理分開，嚴格按照合規管理，嚴格遵守國際規則。

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