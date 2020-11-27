包浩斯半年虧損收窄至3757萬 連特別息派14.5仙
2020年11月27日 17:04
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包浩斯國際(00483)公布，截至2020年9月30日止6個月，虧損淨額約為3,757.3萬元，去年同期虧損9,519.6萬元。每股虧損約為10.2仙，派特別股息及中期股息分別每股普通股12仙及2.5仙。
集團營業額下降約58.5%至約1.7億港元，當中香港及澳門分部下跌49.7%，非港澳要跌80.8%。
期內，集團之同店銷售增長率惡化至約-45%，2019年且同期為-19%。香港及澳門分部仍為集團零售業務之主要業務分部，佔集團營業額約86.9%。惟受冠狀病毒大流行影響，港澳地區同店銷售下降約47%，且分部銷售額亦大幅下滑。
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