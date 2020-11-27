包浩斯半年虧損收窄至3757萬　連特別息派14.5仙

集團營業額下降約58.5%至約1.7億港元，當中香港及澳門分部下跌49.7%，非港澳要跌80.8%。

期內，集團之同店銷售增長率惡化至約-45%，2019年且同期為-19%。香港及澳門分部仍為集團零售業務之主要業務分部，佔集團營業額約86.9%。惟受冠狀病毒大流行影響，港澳地區同店銷售下降約47%，且分部銷售額亦大幅下滑。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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