貴金屬持續波動　內銀暫停個人交易開戶

工商銀行指，國際及內地貴金屬價格持續出現較大幅波動，市場風險及不確定性顯著增強。為保護投資者權益，將自11月28日(午夜12時)起，暫停各渠道包括櫃面、手機銀行、網上銀行、工銀e投資，個人黃金、白銀業務新客戶開立交易帳戶；28日(上午9時)起，暫停新開代理個人客戶貴金屬競價交易業務申請，已開戶客戶的正常交易不受影響。所有已開戶客戶的正常交易則不受影響。

該行更特別指出，受新冠肺炎疫情等複雜因素影響，目前貴金屬市場風險較高，提醒客戶合理控制持倉規模，做好交易安排，提高風險防範意識，注意控制風險。

建設銀行稱，自11月30日起，該行帳戶貴金屬(包括雙向交易)，及代理個人上海黃金交易所貴金屬交易業務暫停辦理簽約開戶。

該行亦指，受疫情及全球政治經濟等因素影響，近期國際市場貴金屬價格波動加劇，帳戶貴金屬（含雙向交易）、代理個人上金所貴金屬交易業務風險加大。請您提高風險防範意識，合理控制倉位，理性投資。

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