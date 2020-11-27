【中環剝花生】輪證市場新攻略

新舊經濟股近日輪動交替，輪證市場有咩新策略？另外，恒生科技指數期貨在周一(23日)首日登場，與科指掛勾的窩輪及牛熊證亦都同步上市，投資者對科指衍生工具反應未如想像中熱烈，流入資金不算多，為何有此現象？

今集《中環剝花生》搵嚟致富證券資產管理部董事鄧澤堂，以及瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權同你分析。

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