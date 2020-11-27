【餐飲寒冬】翠華6個月虧損擴大至7764萬元
2020年11月27日 17:44
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翠華控股(01314)公布，截至2020年9月30日止6個月，收益4.33億港元，按年跌48.3%，主要由於關閉餐廳、自疫情爆發後入境旅客及出外用膳的巿民急劇下跌及香港市場氣氛疲弱。公司擁有人應佔虧損至7,764.5萬元，按年擴大74.5%，每股基本虧損5.63仙，不派息。
集團指出，於期間獲得政府的防疫抗疫基金及「保就業」計劃補貼約3,570萬元，有助減輕目前所面對的壓力，抵銷了一定程度的負面影響。
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