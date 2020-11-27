【餐飲寒冬】翠華6個月虧損擴大至7764萬元

集團指出，於期間獲得政府的防疫抗疫基金及「保就業」計劃補貼約3,570萬元，有助減輕目前所面對的壓力，抵銷了一定程度的負面影響。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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