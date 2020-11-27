證監會發表修改房產投資信託基金諮詢總結

香港證監會今天(27日)就關於香港房地產投資信託基金的建議，發表諮詢總結。有關建議旨在為房地產投資信託基金在進行投資時提供更大靈活性。

鑑於獲得回應者的廣泛支持，證監會將會落實有關建議，並作出了一些修訂，以釐清某些特定規定，例如適用於少數權益物業的規定。

證監會行政總裁歐達禮表示，有關修訂將有助維持本港房地產投資信託基金市場的競爭力和促進其長遠發展，並同時能確保投資者得到保障。

經修改的《房地產投資信託基金守則》將在刊憲後生效。就在生效日期前訂立的關連人士交易而言，該會將給予房地產投資信託基金6個月的過渡期，以便它們遵守經修改的規定。證監會亦會透過發出一系列常見問題，向業界提供進一步指引。

而建議修訂包括包括容許房地產投資信託基金在符合各項條件的情況下投資於少數權益物業；(ii)容許房地產投資信託基金在取得單位持有人的批准及符合其他條件的情況下，在投資物業發展項目時，可超過現有的資產總值10%的上限；將房地產投資信託基金的借款限額由資產總值的45%提高至50%；及將適用於房地產投資信託基金的關連人士交易和須予公布的交易的規定，與上市公司的規定大致看齊。

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