德勤又辭核數師　逾11個月涉98企

德勤‧關黃陳方會計師行（下稱德勤）再辭任多兩家上市公司核數師職務！計及周五(27日)最新公布更換核數師的金貓銀貓（01815）及中國白銀集團（00815），德勤過去11個多月以來，已公布辭任及退任98家香港上市公司核數師職務。

按金貓銀貓及中國白銀集團周五的公告，兩家公司皆與德勤無法就截至今年12月底止年度之擬定核數費用達成協議，因此德勤辭任該兩公司核數師，同於周五生效。該兩公司董事會已分別議決，同樣委任大華馬施雲會計師事務所為該兩公司之新核數師，以填補德勤辭任所產生之空缺。

據本報統計，去年12月中至今，德勤辭任及退任核數師的香港上市公司至少98家，包括去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒（00282）核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。

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