本間高爾夫：日本市場銷售挫60%　下半年料回穩

她指，日本疫情自3月末開始爆發，店舖陸續要關閉，將近5月末才重新開店。惟最近當地確診個案再度上升，令營業額未能完全恢復。她預計，倘若疫情不大幅惡化，且學校店舖等不需再度關閉，日本市場下半財年的表現將優於上半年，全個財年日本營業額料將恢復至去年約7成。

她續指出，從10至11月數據顯示，中國銷售增長遠好於9月，韓國市場受惠於非球桿銷售增長亦強勁，預計兩地仍可望保持增長勢頭。

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