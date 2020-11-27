本間高爾夫：日本市場銷售挫60% 下半年料回穩
2020年11月27日 18:12
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本間高爾夫(06858)首席財務官邊蔚在電話會議指，今年情況特殊，疫情何時爆發下一輪也未知，以往佔公司銷售額逾一半的日本市場，受疫情影響，上半財年銷售額按年下降59.6%至18.56億日圓，貢獻佔比萎縮至僅兩成，被韓國及中國反超成貢獻最大市場，她預計日本市場全年表現仍面臨挑戰。
她指，日本疫情自3月末開始爆發，店舖陸續要關閉，將近5月末才重新開店。惟最近當地確診個案再度上升，令營業額未能完全恢復。她預計，倘若疫情不大幅惡化，且學校店舖等不需再度關閉，日本市場下半財年的表現將優於上半年，全個財年日本營業額料將恢復至去年約7成。
她續指出，從10至11月數據顯示，中國銷售增長遠好於9月，韓國市場受惠於非球桿銷售增長亦強勁，預計兩地仍可望保持增長勢頭。
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