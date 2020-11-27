快圖美母企6個月轉賺1866萬元　不派息

集團期內沖印及影像服務分部最受疫情影響，整體銷售額較去年同期減少25.5%，網上銷售額下跌11.3%。該等減少乃由於政府為控制病毒傳播而實施的多項限制均以不同方式直接影響對沖印及影像服務的傳統需求。因此相較上一財政年度首6個月，相片及沖印的銷售額下降44%，而處理的相片數目則下跌38.5%。

證件相片拍攝的銷售額按年下降25.9%，而處理的相片數目則減少26.3%。相反，期內DocuXpress的銷售額上升2.2%，此乃由於更多人在家工作或上課，需要便捷的印刷及相

關服務所致。

於2020年9月30日，快圖美店舖共有57間，而於2020年3月31日及2019年9月30日則有58間。同店銷售額按年相對下跌23.1%。儘管經濟低迷，集團仍繼續加強產品線並擴大產品種類。集團亦參與擁有大量會員的第三方籌辦的網上團購及聯合推廣活動，令其即使在疫情期間亦有機會接觸新客戶。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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