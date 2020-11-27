新股專輯：和鉑醫藥下周一起招股　入場費13050元

是次計劃發售約1.38221億股，其中90%為國際配售，10%或1,382.4萬股為公開發售，集資最多17.85億元。

集資所得的37%用於撥資公司的核心產品，包括巴托利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036)；23%將用於支柱資產 HBM4003 在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的註冊備案及潛在商業化推出；15%用於其他正在尋求 IND 批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物研發；12%用於發現從和鉑抗體平台所產生的創新分子；5%用於改進公司的平台技術，以及通過和鉑抗體平台物色授權合作機會；8%用於營運資金及其他一般企業用途。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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