新盤動向：本木首輪銷售 大批準買家到場報到

該批單位昨日截止接受認購，共錄得逾1,100張入票，超額認購逾15倍。項目首批發售單位中，包括7伙開放式、37伙一房、18伙兩房及6伙三房單位，折實售價逾574.79萬至逾2,139.88萬港元，折實呎價由21,755至28,761元。整批發售單位折實總值逾6.86億元。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020