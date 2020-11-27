【零售浩劫】國際廣場出租率降至82.8%

期內投資物業估值變動前的經營溢利為1.78億元，按年跌約27.4%。該下跌主要是國際廣場租金收入減少。

國際廣場是一個設有零售商舖、娛樂消遣場所和餐廳的綜合商舖中心。截至9月30日止半年度，國際廣場的租金收入約達2.42億元，按年下跌約18.6%。截至9月30日，國際廣場的出租率約為82.8%，2019年同期為92.6%。

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