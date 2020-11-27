【零售浩劫】國際廣場出租率降至82.8%
2020年11月27日 18:47
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凱聯國際酒店(00105)公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入2.42億港元，按年減少19%，錄得股東應佔虧損6.36億元，2019年同期則蝕3.69億元；每股虧損1.77元，擬派中期息每股0.25元。
期內投資物業估值變動前的經營溢利為1.78億元，按年跌約27.4%。該下跌主要是國際廣場租金收入減少。
國際廣場是一個設有零售商舖、娛樂消遣場所和餐廳的綜合商舖中心。截至9月30日止半年度，國際廣場的租金收入約達2.42億元，按年下跌約18.6%。截至9月30日，國際廣場的出租率約為82.8%，2019年同期為92.6%。
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