新冠肺炎：進智公共交通6個月乘客量跌25%

集團表示，自1月下旬起，香港爆發的疫情嚴重衝擊了本地公共交通行業。香港政府推行諸如學校停課、公共和私營部門員工在家辦公以及減少社交聚會等抗疫措施導致客流大幅下降。根據運輸署公布的運輸數字，於截至9月30日止6個月期間，綠色小巴士行業乘客量下跌28%。其他公共交通服務營辦商(包括港鐵及專營巴士等)之乘客總數亦下跌約32%。

於截至9月30日止6個月，集團專線公共小巴服務之乘客量較去年同期下跌25.6%至21,998,000人次，相比2019年為29,572,000人次。為應對乘客需求大幅下跌，集團盡最大可能調整服務班次，以提升資源使用效率。因此，期內總行車里數減少約18.5%至約1,630萬公里，2019年為2,000萬公里。

於9月30日，公共小巴車隊規模維持在354輛，而公共小巴路線數目亦維持在71條不變。

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