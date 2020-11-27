諮詢兩個月！港交所擬調高主板新上市公司最低盈利要求

港交所周五(27日)刊發的諮詢文件提出兩個方案，第一個方案是將盈利規定按市值規定於2018年的增幅百分比調高150%。按此，股東應佔盈利的最低要求將會是：最近一個財政年度須不低於5,000萬港元；及其前兩個財政年度累計須不低於7,500萬港元，而引申歷史市盈率(就僅符合盈利規定和市值規定的最低要求的申請人而言)則降回到10倍，即2018年市值規定修訂之前的水平。

至於第二個方案，則是按恒生指數平均收報點數(由1994年至2019年)的概約增幅調高200%。按此，股東應佔盈利的最低要求將會是：最近一個財政年度須不低於6,000萬港元；及其前兩個財政年度累計須不低於9,000萬港元，而引申歷史市盈率(就僅符合盈利規定和市值規定下的最低要求的申請人而言)則降至8倍。

聯交所並指，新冠肺炎肆虐、中美政治經濟局勢不明朗，對許多公司的業務都造成不利影響。有見及此，若該所調高盈利規定的建議被採納，聯交所建議推出有條件的盈利規定的臨時寬限，讓暫時受當前疫情和經濟不景影響的高質素公司仍可上市。至於對已計劃按現行盈利規定申請在主板上市的公司的影響，將推出過渡安排。

聯交所指，自從市值規定於2018年調高而盈利規定未有相應調高後，若有新申請人只可符合盈利規定及市值規定的最低要求，其引申歷史市盈率會由過去規定下的10倍提升至25倍。聯交所亦表示，注意到來自僅符合盈利規定的最低要求，但歷史市盈率相較於已上市的同業就相對偏高的低市值發行人的上市申請有所增加，且一般為傳統行業的中小型公司。

該所又分析2016至2019年間的745項盈利規定申請，第一個方案下的不合資格的申請有437項，第二個方案則有486項。無論採用哪一個方案，均會有 46%的不合資格的申請為低市值發行人，並無從事「新經濟」行業的個案。

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