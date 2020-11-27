5隻新股展開招股大混戰　京東健康超購74倍

另外電引述消息人士報道，京東健康國際配售部分將提早截飛，由原定於下周二(12月1日)截招，提前至下周一(30日)下午5時截止認購。

其中，輝立証券借出170億元，耀才證券借出近182億元，富途借176.22億元，信誠借130億元；海通借出近86億元，英皇及凱基各借52及57億元，盈立證券借5億元等。

京東健康將於下周二(12月1日)截止招股，招股價介乎62.8元至70.58元，發行3.819億新股，集資最多269.55億元。每手50股，入場費約3,564.56元，預期12月8日掛牌。美銀、海通國際及瑞銀為聯席保薦人。

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