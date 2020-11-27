三地交易所達共識　科創板及未盈利生科股納互聯互通

2020年11月27日 20:22
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    港交所(00388)宣布，為進一步完善互聯互通機制，滬深港三地交易所已就同步擴大滬深港通股票範圍的安排達成共識，包括科創板A股屬於上證180指數等成分股或「A+H」股的，可納入滬港通；在港上市的生物科技公司若屬於相關恒生綜合指數成分股或「A+H股」的，則可納入港股通。
    此外，考慮到滬市科創板實施投資者適當性管理，通過滬股通買賣科創板A股的投資者，擬只限於依據香港相關規則界定的機構專業投資者。相關規則有待兩地監管機構批准。
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