新冠肺炎：冠忠巴士6個月虧損擴至7450萬

期內跨境非專利巴士業務的收入約1,690萬元，按年減少97.4%，主因是疫情爆發及政府實施的相關防疫措施，包括嚴格控制旅客管制站及抵港人士檢疫安排，導致訪港旅客人次大幅減少所致。

截至9月30日，新大嶼山巴士主要在大嶼山經營27條常規專利巴士路線，巴士車隊總數為150輛。集團亦營運一條綠色公共小巴路線，其連接港珠澳大橋香港口岸至東涌。期內嶼巴的票價收入約4,810萬元，按年減少50.9%，主因是疫情爆發，導致大嶼山巴士線路的乘客數目急劇下降，而公共小巴路線亦礙於市況而須停駛。集團已採取成本控制措施應對，並向政府申請就保就業計劃及其他運輸業補貼，以減輕財務影響。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020