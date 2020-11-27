新盤UPDATES：新界上車細單位獲天價承接

購買力源源不絕流入新盤市場，除了豪宅及特色戶屢錄高價交投外，即使新界區上車細單位亦獲天價承接，反映疫情反彈暫時未對一手樓市造成影響。

●柏傲莊II開放式呎售逾2.86萬 料創新界新高

一手市場湧現高價成交。新世界發展（00017）旗下沙田大圍站項目柏傲莊II，剛售出第7A座43樓E單位，實用面積為264方呎，成交價755.5萬元，呎價28,617元，料創項目兩期及新界區同類單位新高紀錄。

項目累售1,348伙，佔單位總數逾95%，套現逾154億元，尚餘可售單位共39伙。而項目兩期至今累積速售2,108伙，套現逾238億元。

●晉海頂層特色戶2320萬元售出 呎價逾2.14萬

特色單位做價理想，據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下將軍澳日出康城晉海，剛售出第2A座55樓A室，實用面積1,083方呎，天台面積871方呎，成交價2,320萬元，呎價21,422元。買家選用90日付款計劃入市。

●長沙灣悅雅連天台特色戶呎售逾3.1萬元破頂

一手特色戶具承接。據一手銷售資訊網資料，長沙灣悅雅售出25樓A單位，實用面積297方呎，平台及天台面積分別109與367方呎，獲買家以922.9萬元承接，呎價31,074元，料同樣創出項目新高紀錄。

●本木首輪銷售吸引大批準買家到場報到

九龍區新盤市場爆發混戰。恒基地產（00012）旗下尖沙咀本木，今晚(27日)率先推出68伙進行首輪銷售，發展商現正安排已登記人士分組到場等候揀樓，部分準買家已排隊準備報到，場面熱鬧。

該批單位昨日截止接受認購，共錄得逾1,100張入票，超額認購逾15倍。項目首批發售單位中，包括7伙開放式、37伙一房、18伙兩房及6伙三房單位，折實售價逾574.79萬至逾2,139.88萬港元，折實呎價由21,755至28,761元。整批發售單位折實總值逾6.86億元。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY逾2663萬連沽兩伙

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，今日連錄2宗成交，單位為8A及8B，全屬1房戶，成交總值共2,663.8萬元，買家均採用「1440 GO」先住後付計劃。

因應疫情反覆，發展商緊守防疫措施，安排進場睇樓人士先量度體溫，現樓示範單位亦放置酒精搓手液等防疫用品。為免人流聚集，睇樓人士分成最多4人一組睇樓。若準買家不欲到場參觀，亦可選擇上網睇樓，樓盤官方網站及中原網站引入VR虛擬導覽技術，可全方位視察示範單位。

●美聯：本木買家出席率高 部分擬購2伙

美聯住宅部行政總裁布少明表示，尖沙咀本木開售，吸引不少用家及投資客到場，公司首300號籌客人，有逾8成表示出席，且不乏大手買家擬「一客2食」，最多料涉資約2,700萬元，有意購買1伙3房及1房單位，料作自住及投資用途。

他指出，受低息環境及市場資金充裕等利好因素支持，一手購買力持續湧現，預期本月全月一手成交量可達約2,700宗，勢創去年6月至今單月新高。

●九龍塘賢文禮士洋房逾1.16億沽 呎價逾3.3萬元

豪宅新盤再錄大額交投。據一手銷售資訊網資料，華懋集團的九龍塘賢文禮士剛售出獨立屋D，實用面積3,452方呎，花園及天台面積分別732與916方呎，連兩個車位成交價共逾1.16億元，呎價33,685元，買家可享提前佔用優惠。

●中原調升本月一手住宅交投預測至2,600宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，尖沙咀本木展開首輪銷售，該行首100號籌買家的出席率達6成，部分屬大圍站項目向隅客源。他調升本月預測一手成交量至2,600宗，料創20個月新高，樓價至年底可望有2%升幅。

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