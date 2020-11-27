【旅業蕭條】標普調低機管局獨立信用狀況評級

國際評級機構標普調低機管局的獨立信用狀況(SACP)評級，由「a-」降至「bbb+」。由於機管局的評級應與香港政府評級一致，故確認機管局「AA+」長期發行人及發行評級。

標普稱，修訂香港國際機場的客運量假設，新冠疫情再度爆發，在持續及嚴格的旅遊限制和檢疫措施下，預計今年的香港客運量按年下跌超過85%，明年亦將下跌60%至70%。

由於當局承諾在未來幾年減少現金使用量，直至航空旅行需求恢復正常，在多項措施包括凍結員工人數、重新協商服務合約，以及關閉未充分利用的終端或設施，在基本情況下，標普假設通過這些措施每年可節省10億港元的營運費用。

整體而言，標普指機管局擁有良好的資本市場渠道，保持健康的流動性，政府亦會在需要時向機管局提供特別支持。

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