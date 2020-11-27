【悲情樓市】君傲灣1年貨蝕118萬　港景峯錄低於千萬成交

施政報告未有任何住宅物業撤辣方案，加上第4波疫情來襲，市場湧現蝕讓及低價成交。消息稱，將軍澳君傲灣1座中層C室，實用面積600方呎，三房間隔，僅以800萬元售出，呎價13,333元。據了解，原業主去年12月才以918萬元買入單位，持貨不足1年，雖然是次樓價15%辣稅由買方負責，但單計帳面仍損手達118萬元。

此外，尖沙咀港景峯近3年首錄低於千萬元成交個案，美聯彭文浩稱，屋苑3座低層A室兩房單位，實用面積457方呎，以998萬元易手，呎價21,838元。

●沙田第一城周末睇樓量少9%

由於疫情持續，部分業主暫停開放單位睇樓。利嘉閣表示，全港50個指標屋苑今、明兩日預約睇樓量共1,320組，按周再減4%，已連跌兩周。該行黃萬盛稱，沙田第一城錄約50組預約睇樓，按周減少約9%，近日市況拉鋸，買家取態觀望，屋苑本月暫錄約36宗成交。

中原伍錦基透露，將軍澳海天晉2座低層連平台特色戶，實用面積997方呎，屬4房連套房加工人套房間隔，以2,910萬元易手，呎價29,188元。原業主持貨逾4年，帳面獲利約916萬元。

同區首都錄重售賣貴個案。香港置業劉浩勤表示，該屋苑2座低層LA室，實用面積713方呎，三房連套房間隔，於過去周日才以800萬元售出，其後業主賠訂重售單位，剛再以850萬元再度沽出，呎價11,921元，不足一周賣貴50萬元或約6.3%。

●牛津道1號洋房開價1.68億元拍賣

另方面，九龍塘牛津道1號其中一幢雙號洋房，將於下月中透過環亞物業拍賣推出。物業實用面積約4,913方呎，開價1.68億元，呎價約34,195元。洋房業主於2017年透過拍賣，以1.44億元買入，當時物業屬法院令無契樓，現時已經贖回樓契。

●樓價指數創超過6個月的新低

新冠肺炎疫情拖累樓市反覆下滑，反映二手樓價走勢的指數最新報175.68點，按周回落1.07%，不單為六周最大跌幅，指數更創5月初後超過6個月的新低。

中原城市領先指數CCL按周下跌，而大型屋苑及中小型單位樓價指數亦同步下挫，按周跌1.35%及1.27%。期內四個主要地區樓價全線報跌，以新界西回落2.41%最多，其餘地區跌幅介乎0.8%至1.76%。

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