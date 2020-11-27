樓價UPDATES：將軍澳海天晉頻錄特色戶成交

特色單位具承接力，將軍澳海天晉繼日前錄一宗頂層特色戶成交後，剛再有低層連平台花園單位以2,910萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角怡昇洋樓高層B室，實用面積409方呎，兩房間隔，叫價680萬元，放盤1個月，累減52萬元或7.6%，以628萬元易手，實用呎價15,355元。

●灣仔囍滙1座低層C室，實用面積431方呎，一房間隔，以1,035萬元易手，實用呎價24,014元。原業主於2013年12月以789萬元買入單位，持貨7年帳面獲利246萬元。

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九龍區

●紅磡黃埔花園本月暫錄27宗成交，屋苑11期2座低層H室，實用面積505方呎，兩房間隔，成交價812萬元，實用呎價16,079元。

●將軍澳海天晉2座低層連平台花園單位，實用面積997方呎，四房連套房間隔，花園面積617方呎，以2,910萬元成交，實用呎價29,188元。

●將軍澳居屋欣明苑D座低層1室，實用面積401方呎，兩房間隔，原叫價540萬元，議價後減價30萬元，已補價自由市場成交價510萬元，實用呎價12,718元。

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新界區

●粉嶺逸峯3座中層B室，實用面積510方呎，兩房間隔，原叫價710萬元，最終減至671.8萬元成交，實用呎價13,173元。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座中層E室，實用面積811方呎，三房間隔，減價32萬元，以1,168萬元獲承接，實用呎價14,402元。

●馬鞍山迎海1座高層G室，實用面積521方呎，一房間隔，微減7萬元，以763萬元沽出，實用呎價14,645元。

●大埔翠林閣1座高層A室，實用面積621方呎，三房間隔，開價840萬元，放盤兩星期減價38萬元，以802萬元易手，實用呎價12,915元。

●屯門新屯門中心3座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，放盤僅5日減價22萬元，以538萬元成交，實用呎價11,824元。

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