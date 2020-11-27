【零售浩劫】Colourmix及Wanko母企半年蝕9138萬

上述收入中，有1.54億元是來自化妝品業務，較去年同期下跌68.6%，佔集團總營業額67.6%。時裝業務收入達7,423萬元，較去年同期下跌31.6%。回顧期內疫情於全球爆發，影響到零售店舖之經營，旅客人數亦因各地政府實施出入境檢疫管制措施而大幅下跌，而本地銷售亦因社交距離措施而見疲弱，導致集團化妝品及時裝分類業務之營業額均錄得下跌。

期內時裝業務分類業績錄得1,026萬元之虧損。化妝品之分類業績錄得5,811萬元之虧損。虧損包括了集團就虧損之零售店舖相關的使用權資產進行減值2,392萬元。此外，期內虧損中亦包括了1,600萬元之投資物業公平價值下跌，倘若撇除上述非現金減值之影響，期內的虧損約為5,146萬元。此外，集團在損益表中確認了3,155萬元之政府有關防疫補貼資助。

截至9月30日止，集團共設立有72間Colourmix及MORIMOR化妝品專門店，2019年同期為80間。旗下品牌Veeko及Wanko之時裝店舖數目合共79間，2019年同期為81間。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020