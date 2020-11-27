疫苗面世！高盛料全球主要經濟體GDP明年中急升

外國傳媒報道，高盛預計，到明年中時，主要發達經濟體將有很大比例的民眾已經接受新冠疫苗接種，這將推動全球經濟增長「急劇回升」。

高盛經濟學家預測，到明年3月份，一半的英國公眾將接種疫苗，美國和加拿大會晚一個月達到這個比例。歐盟、日本和澳洲將於5月份達到一半民眾接種。

經濟學家Daan Struyven和Sid Bhushan在一份給客戶的報告中寫道，到明年第二季度末之際，「我們預計人口的很大比例已經接種疫苗」。隨着產量增加，接種比例在秋季將超過70%。

冠狀病毒大流行使得全球經濟陷入大蕭條以來最嚴重的衰退之中，結束疫情的最大希望就在於疫苗的使用。

儘管疫苗的試驗結果令人鼓舞，但製藥商和政府在為全球數以億計的民眾接種方面仍面臨著後勤方面的障礙。

高盛經濟學家寫道，如果某些正在研發中的疫苗最後不成功，那麼疫苗供應，尤其是在歐盟的供應，增長速度將更加緩慢。

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