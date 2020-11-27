疫苗報喜令避險情緒急降溫　金價跌穿1800美元

疫苗報喜令金融市場避險情緒急降溫，國際金價跌破每安士1,800美元關口，全周跌幅可能為兩個月以來最大。

現貨金價一度跌21.92美元或1.2%，報每安士1,793.88美元。全周跌幅近4%，可能寫下9月25日迄今最大按周跌幅。

英國CMC Markets首席市場分析師修森表示，金價跌破每安士1,800美元，可能觸動進一步的跌勢。疫苗推出在望激發樂觀氣氛，持續抑制避險資產的氣氛。

不過，市場仍長線看好，主因是利率仍超低，且全球救市未完，美國新一輪經濟刺激箭在弦上。

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