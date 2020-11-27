全球樂觀情緒高漲！「恐慌指數」2月來首見跌穿20

外國傳媒報道，俗稱「恐慌指數」的VIX指數周五(27日)跌破20，為今年2月以來首見。該指數的長期平均值為20，跌穿此值反映市場情緒偏向樂觀。

VIX指數一度大跌8.19%，觸及19.51的低位，為2月21日以來最低。分析師指出，近日新冠肺炎候選疫苗的試驗結果頻傳好消息，重燃全球經濟不久將重拾升軌的希望。另一原因是周五為感恩節次日，市場交投淡靜。

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