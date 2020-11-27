【餐飲寒冬】煌府母企6個月虧損5729萬
2020年11月27日 22:08
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首灃控股(01703)公布，截至2020年9月30日止6個月業績，期內收入1.05億港元，按年減少68%，錄得股東應佔虧損5,729萬元，2019年同期則蝕4,247萬元；每股虧損5.73仙，不派中期息。
於2020年9月30日，集團繼續以兩組品牌名稱經營15間中式全面服務式酒樓，即「煌府」及「煌苑」。「煌苑」品牌下的兩間酒樓，即The One(煌苑)酒樓及石門酒樓，設有室外花園，可供舉行婚禮。
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