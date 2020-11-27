天仁茗茶母企6個月多賺逾倍

期內「天仁茗茶」零售店的數目由2019年9月30日的54間，增加4間至今年9月30日的58間。「天仁茗茶」零售網絡覆蓋香港的香港島、九龍和新界。零售業務所得收益減至約1.13億元，按年減幅約1,800萬 元，佔總收益約45.8%。

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