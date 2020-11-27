夜市UPDATES：納指創新高　港股夜期高水

特朗普稱新冠肺炎疫苗下周開始交付，「恐慌指數」VIX指數跌破20，美股道指報29,917點，升44點或0.15%；標指報3,638點，升9點或0.25%；納指報12,181點，升87點或0.72%，再創歷史新高。港股期指夜市目前報26,957點，升32點，高水62點。

周五美股市場將提前至美東時間下午1點收市。

俗稱「恐慌指數」的VIX指數周五(27日)跌破20，為今年2月以來首見。該指數的長期平均值為20，跌穿此值反映市場情緒偏向樂觀。

本月以來，受多家公司陸續宣布新冠肺炎疫苗試驗取得成功的利好消息提振，全球股市強勁上揚。高盛集團預計，到明年年中的時候，主要發達經濟體將有很大比例的民眾已經接受新冠疫苗接種，這將推動全球經濟增長「急劇回升」。

不過CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson說，本周末的謹慎似乎是基於對短期經濟前景的擔憂，隨着法國、德國和英國對經濟活動的更嚴格限制的擴大，在我們進入2021年之際，疫情對造成永久性經濟創傷的可能性產生了進一步的不確定性。

【22:30】美國感恩節翌日，美股周五(27日)只有半日市，早段表現靠穩，道指升85點，報29,957點；以科技股為主的納指漲93點，至12,188點。

受政局趨明朗和疫苗利好消息刺激，標指本月截至周三止累漲11%。CRFA首席投資策略員Sam Stovall稱，若11月升幅逾10%，將是二戰以來第3次，惟認為這強勁升幅或降低出現「聖誕升市」的機會，但他仍相信美股年底時將高過現水平。據統計顯示，自二戰以後，標指12月平均升1.5%。

感恩節翌日的「黑色星期五」，是美國傳統零售旺季的開始，零售股個別發展，梅西百貨股價早段跌1.77%至10.81美元，折扣零售商Target股價升0.22%至180.22美元。

網購「一哥」亞馬遜宣布向前線員工派發一次過5億美元（約39億港元）花紅，全職員工將獲300美元，兼職則有150美元。亞馬遜為應付年底的銷售高峰期，早前向新加盟員工給予3,000美元簽約酬金，但現有員工只獲消費券而遭到批評，有工會醞釀罷工行動。亞馬遜股價早段升0.91%至3,214.12美元。

其他公司消息方面，據外媒報道，由社交網絡Facebook（Fb）牽頭的虛擬貨幣Libra最快明年1月推出，Fb股價周五早段報276.75美元，升0.42%。

運動用品零售店Foot Locker獲捷克富豪投資者Daniel Kretinsky增持，持股量由5月時公布的6%提升至10.3%，並成為第一大股東。Foot Locker股價早段漲0.34%至38.48美元。

另外，由於疫情導致主題公園暫停營業，迪士尼宣布額外裁減4,000個職位，令2021年上半財年的裁員人數升至3.2萬，相當於逾10%人手。迪士尼股價早段微升0.01%至149.1美元。

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