東方日報B2：復甦見盡頭　美股恐瀉40%拖冧全球

全球股市因疫苗及美國政局漸見明朗而大升，霎時間將世紀疫情而引發的巨大債務、失業及社會貧富不均惡化等潛在經濟炸彈拋諸腦後！有著名經濟預言家響警，呼籲投資者小心美股明年4月前出現40%的大幅回調，繼而拖累全球；有大行亦警告全球潛在兩大風險。日本、泰國、德國也表明仍有大規模救市的必要，反映前景並非如股市表現般樂觀。

美國著名經濟學者、因1980年代末期力排眾議預言日本衰落而成名的投資管理公司HS Dent創辦人Harry Dent最新警告，在今年12月之後，美股恐陷入漫長熊市，長達多年的跌勢將會發生，到明年4月料大跌40%。一旦美股急挫，全球也不會獨善其身。他更預警，只要股市再出現新低點，道指、標指，以及納指等幾十年之內也不會看到新高。他引用歷史，指出在1924年之後的24年內，金融市場沒有出現過任何新高，因此並非無先例可言。

至於冧市原因，他認為經濟復甦已到盡頭，股市很快就會意識到這一點，因有15至20%的經濟活動是永遠不會恢復。更重要的是，隨着嬰兒潮世代(1946至1964年出生)進入退休年齡，消費者支出將會持續疲弱，因為千禧世代(1981至1995年)要到2023年才能接棒發揮作用，此前人口結構問題將會拖累經濟。

他強調：「我們永遠不會從這次疫情危機中恢復過來，到明年初就會意識到這一點。」更補充下次股市崩盤不會像今年3月那樣能簡單地反彈，因下次導火線是更多企業破產。

德意志銀行也警告，兩個主要風險仍可能破壞疫後經濟復甦。第一個是冬季來臨，控制病毒具挑戰，以及疫苗生產、分發和公眾接受也可能遭延誤。第二個來自潛在金融破壞，因全球央行和財政當局已採取了激進行動來應對疫情，特別是歐美。

德銀認為，貨幣和財政政策刺激措施達到極端情況，造成資產價格被高估及債務水平攀升，從而導致金融破壞的風險日益增加。

事實上，為重振經濟，歐元區「一哥」德國明年仍需舉債近1,798.2億歐元(約1.6萬億港元)，規模幾乎較9月提出的960億歐元，高出近倍。當地議會已暫停憲法中的債務煞車規定，允許政府新增舉債淨額最高達到2,180億歐元。救市規模加大主要是保就業及救企業，經濟嚴峻程度可想而知。

全球第3大經濟體日本更要面對國民自殺危機！日本首相菅義偉的新任經濟顧問高橋洋一建議，政府須在第3輪追加預算支出40萬億日圓(約3萬億港元)，規模較市場估計提高一倍，才能避免當地發生大規模失業和數千宗自殺事件。

亞洲另一國家泰國則受累於「國際錢太多」，導致貨幣泰銖大升。該國最大產業團體指出，政府必須控制泰銖急飆，因這會讓出口難以在全球市場競爭，也不利經濟復甦，建議對短期資本流入徵稅。

當地業界認為，理想匯率是大約32泰銖兌每美元，即要較目前水平貶值約6%。泰銖已自今年4月低位升值8%，11月初觸及10個月高位，主因是外國投資者在美元貶值之際投入泰國股市和債市，追求新興市場資產的較高回報，單是11月淨流入金額達24億美元。

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