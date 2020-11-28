聚焦油組會議　紐約期油全周漲7%

市場觀望石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)下周召開會議，國際油價周五(27日)個別發展。紐約1月期油收報每桶45.53美元，跌18美仙或0.39%；布蘭特1月期油收報每桶48.18美元，升38美仙或0.79%。

全周計，紐約期油和布蘭特期油均累升約7%，連續4周錄得升幅，主要由於市場對於新冠肺炎疫苗研究的好消息感到正面，經濟前景預期更加樂觀。

不過，有投行分析對油市走勢仍保持審慎。摩根大通指，雖然成功推出疫苗將有助打破感染與流動性之間的聯繫，但即使如此，相信石油需求仍要等到2020年中，才能恢復至疫情前的水。

OPEC+將於下周一(30日)召開部長級會議，決定是否按減產協議，在明年1月將日產量回升200萬桶，其佔全球消耗量約2%。消息稱，該組織傾向延遲明年的增產計劃。

摩根大通預期，OPEC+將於下周一決定將明年1月1日的增產計劃推遲一季，至4月1日。

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