疫情衝擊拉美最大經濟體！巴西失業率14.6%創新高

外媒報道，巴西地理統計局周五(27日)天發表報告指，在新冠肺炎疫情衝擊下，巴西7月至9月失業率達14.6%，創下歷史新高。

該局指出，巴西共有1,410萬人正在求職，還有590萬人已放棄尋找工作，不僅創下另一項紀錄，也是令人擔憂的經濟迹象。

巴西為拉美最大經濟體，共有2.12億人口。巴西今年第二季進入衰退，國內生產總值(GDP)萎縮9.7%，創下歷史新高。該國深受疫情衝擊，迄今逾17萬人因為感染新冠肺炎而喪生，是全球死亡總數第二高的國家，僅次於美國。

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