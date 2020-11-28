土耳其掀起買金熱潮　兩周狂掃22億美元黃金保值

外媒報道，由於土耳其貨幣里拉貶值，促使土耳其散戶及企業瘋狂掃入黃金，過去兩周黃金持有量暴增22億美元，惟這股買金熱潮，恐進一步拖累里拉走勢。

據土耳其央行統計，土耳其散戶和企業過去兩周增加了22億美元的黃金持倉量，總計達到364億美元，幾乎是去年同期的3倍。

Troy Precious Metals的分析師Dogukan Cicek表示，即使金價高於國際水平，但也看到土耳其投資者對黃金需求穩定，主要原因是存款利率缺乏吸引力，以及他們對里拉缺乏信心所致。

事實上，土耳其一向以愛黃金舉世聞名，該國是全球貴金屬的最大消費國之一，當地人民在貨幣貶值和通脹期間通常以黃金作為保值工具，也是結婚等活動的贈禮。

由於國內消費者與換匯保值的需求湧向黃金，土耳其的保值貨幣存款今年增加345億美元，至總額2,282億美元的歷史新高水平。截至11月20日的兩周內，土耳其人也為外匯儲蓄增加約39.4億美元。

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