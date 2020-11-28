不敵疫情打擊！傳再有美國連鎖店品牌申請破產

外國傳媒引述消息人士稱，美國女性服裝品牌連鎖店Francesca’s Holdings Corp.計劃最快下周申請破產，主要由於新冠肺炎疫情進一步打擊該公司的經營，其已經連續兩年錄得虧損，去年在高層離職之後進行策略調整仍未能扭轉困局。

今年2月，Francesca’s委任了Andrew Clarke成為新的行政總裁。Clarke此前領導的連鎖品牌Ascena Retail Group在今年稍早時間亦進行過破產申請的法律程序。

雖然最近新冠肺炎疫苗進展非常正面，令市場期待本月感恩節假期銷售的成績，然而，很多品牌仍然未能捱過疫情或在轉型網上業務出現困難。據外媒統計，今年以來，全美已經有約36家連鎖店品牌申請破產，當中包括J.C. Penney Co.、Brooks Brothers Group Inc.等。

Francesca’s成立於1999年，旗下共有700間零售店。該公司在今年9月聘請了顧問尋求戰略調整，包括破產的選項。該公司在上周宣布將永久關閉140間分店，並稱如果無法籌集資金，將尋求破產保護。

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