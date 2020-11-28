你用左5G未？ATIS成立6G聯盟　成員包括Apple...

正當大家還在適應5G之際，美國電信標準組織(ATIS)於上月已靜俏俏成立Next G Alliance(下一個G聯盟)，主要目標是建立北美作為6G的領導者，而蘋果公司(Apple Inc.)最新已加入成為創始成員之一。

ATIS在聲明中指，Next G Alliance旨在為北美未來行動技術創新的市場奠定基礎，在 5G進化及6G發展中建立北美地區的領導地位；聯盟的主要工作包括研發、製造、標準化和市場準備的整個生命周期。

該個致力於6G技術研發聯盟的創始成員有，Apple、三星、愛立信、諾基亞、Facebook、HP、微軟、高通及Cisco等。

不過，面對着中美之間的鬥爭不斷，ATIS首席執行長Susan Miller表示，華為及中興通訊沒有加入該聯盟，原因之一為若美國政府禁止供貨及採購其產品，上述兩家公司將被排除成為創始成員。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020