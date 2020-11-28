【銀行4.0】恒生大變身　迎金融科技大時代

時至今日的銀行4.0時代，金融科技融入生活成為大趨勢，近年以數碼轉型的恒生總行已經「大變身」，正好表現出實體分行如何運用科技變得更生活化。

為了提升用戶的體驗，恒生的總行採用開放式設計，並配以柔和色調，營造舒適自在的感覺，並設有數碼電子器材和手機充電設備，讓顧客如同置身家中般。

以往銀行客戶要排隊的景象，今時今日在恒生銀行已不復見，因為恒生全面引入電子取票服務，客戶只要透過手機應用程式，或者在分行的電子取票機取票，就可以預先輪候分行櫃位的服務，更可以在手機得知櫃位輪候的最新情況。這個以手機應用程式配合分行服務的功能，既可讓客戶省卻排隊，亦能更靈活安排時間。

近年亦有許多人減少攜帶實體提款卡，恒生亦以手機應用程式配合，提供無卡提款功能，用二維碼或者NFC功能提款，是全港首間引入NFC提款功能的銀行。只要一機在手，以及下載恒生銀行的應用程式，在恒生全約600部自動櫃員機，就能輕鬆享用無卡提款。

在疫情期間，大家希望減少接觸共用設施，而恒生透過數碼科技，讓客戶在整個提款過程中，只需要接觸櫃員機一次，正好切合大家提高衞生意識和防疫的需要。