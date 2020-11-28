工信部：晶片行業現盲目投資　兼併重組助企業整合創新資源

中國工業和信息化部副部長王志軍稱，鋼鐵、水泥及電解鋁等領域於前些年存在重複建設及產能過剩的問題，而光伏等新興產業均出現過重複建設；目前，晶片製造等行業亦出現盲目投資及爛尾項目，前一階段集成電路製造方面的投資被爆出造成巨大損失，需要規劃和加強監督；同時，看到兼併重組是企業整合創新資源和低水平擴張，實現規模化發展和提升競爭力的有效形式。

王指出，針對中國部分新興企業規模比較小、同質化嚴重，且缺少全球領先有競爭力的大型企業等突出問題，建議通過兼併重組的聚變效應，推進戰略性新興產業快速發展。

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