致富智庫：身體重要過搵錢　何時瞓最好？睇實個市會短命？

金融市場秒秒鐘大上大落，即使你只是散戶投資者，或許都會覺得每天時間不夠用，有時唯有犧牲睡眠時間。不過，這樣或會帶來災難後果，因長期睡眠不足，將會導致健康出現問題。

早在1980年代，美國對110萬人進行大規模調查，結果發現對身體最有益的睡眠時間是6.5至7.4小時。那麼，若因工作等原因，要犧牲睡眠的話，可以削減到甚麼程度呢？

根據研究，成長荷爾蒙會在進入睡眠後的3小時內分泌。所謂成長荷爾蒙，即促進身體發育的荷爾蒙，以孩童分泌量最多；成人則主要用來修復受損的細胞。因此，長時間睡眠不足會導致皮膚變差。

另外，皮質醇又稱為壓力荷爾蒙，當人感受到壓力時，就會分泌，尤其是半夜3點過後，分泌量會增多，使體溫上升，一直持續到天亮，於是會自然醒來。

若依然荷爾蒙分泌時間來看，「晚上12時至早上6時之間」睡覺是最好的。若要削減睡眠，最少都要有「4小時半睡眠」，時間在半夜1時，到清晨5時半起床，到了周末就要彌補平日睡眠不足。

故此，就算你怎樣忙碌，也要犧牲追看每日美股「下半場」的行情，健康要緊...

【睇實大市都要經常郁吓 否則慘過食煙？】

為了投資理財，很多人多數時候都可能是坐在電腦螢光幕前看着價格變動，市況波動時更可能離不開座位。不過，要注意了！若是經常長期坐着，並不是健康佳兆。

或許不少人都知道「吸煙危害健康」，但外國傳媒引述美國克利夫蘭診所Wael Jaber博士發表的最新研究顯示，「久坐不動」原來比吸煙、患糖尿病和心臟病更可怕！

研究是在1991年1月1日至2014年12月31日期間，為大約12萬名患者在克利夫蘭診所接受跑步機測試，以了解運動和死亡率的關係。研究將不運動的人與頂尖運動員比較，結果前者死亡風險高5倍；間中運動和經常運動者相比，前者死亡風險也高出3.9倍。

Jaber博士稱，研究結果「非常令人驚訝...原來久坐不動的生活方式導致心臟病發病率更高。」

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