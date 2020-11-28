中金所李海超：構建以科技為支撐的金融期貨市場及監管模式

中國金融期貨交易所(中金所)副總經理李海超稱，將科技創新放在更突出位置，推動構建以科技手段為支撐的金融期貨市場交易及監管新模式，優化合約規則，完善交易機制，提升制度的包容性與開放性，發揮市場「合力」，以吸引更多中長期資金入市，推動商業銀行及保險資金更充分參與國債期貨交易，並進一步優化各類中長期資金參與金融期貨政策。

他表示，積極服務構建雙循環的新發展格局，穩步推進金融期貨市場高水平開放，堅持與股票、債券等現貨市場對外開放相協調的原則，拓寬國際投資者運用金融期貨的渠道。

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