蔚藍東岸開售：買家斥資2360萬元購入2伙
2020年11月28日 13:05
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五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸今(28日)開售279伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，發展商因應防疫措施，首輪銷售將流程分散。該行今早A組出席率近60%，該行頭籌買家斥資約2,360萬港元購入兩房及三房各1伙；開售首1小時，該行錄得3組客購2伙。
他表示，今早出席客戶中，九龍客佔60%，港島客為30%，新界客約10%。其中港島區客源因區內樓齡較舊，並憧憬該盤具油塘灣發展潛力，港島區客源比例較其他盤高。
截至昨日一手宗數約2,265宗，陳永傑調升11月全月一手宗數至2,700宗，創一手宗數20個月新高。成交量支持下，疫情受控，至年底樓價看升2%。
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