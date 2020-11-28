蔚藍東岸開售：買家斥資2360萬元購入2伙

他表示，今早出席客戶中，九龍客佔60%，港島客為30%，新界客約10%。其中港島區客源因區內樓齡較舊，並憧憬該盤具油塘灣發展潛力，港島區客源比例較其他盤高。

截至昨日一手宗數約2,265宗，陳永傑調升11月全月一手宗數至2,700宗，創一手宗數20個月新高。成交量支持下，疫情受控，至年底樓價看升2%。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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