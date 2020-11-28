外管局王春英：企業匯率風險管理不足致匯率浮動恐懼症

中國國家外匯管理局副局長王春英稱，從外匯局的調查結果分析，目前中國的企業避險保持的意識有待加強；匯率風險管理不到位，導致匯率浮動恐懼症。外匯市場遵循的變化，決定了匯率雙向波動的一個自然特徵，但部分企業仍然不習慣匯率波動，愈是缺少科學有效的匯率風險管理，就愈擔心匯率波動。

王表示，新經濟企業是目前及未來發展的一個重要的支撐與希望，中國外匯市場現時總體穩定，亦為企業營造良好的外匯環境。

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