蔚藍東岸開售：代理指80及90後買家佔60%
2020年11月28日 14:12
東網電視更多新聞短片
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸今(28日)進行首輪銷售，共推出279個單位發售。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶中，80及90後買家佔比約60%；錄得大手客擬「1客2食」，分別購買一房及兩房戶各1伙自住，涉資約1,400萬港元。
他指出，該項目用家比例較高，佔約70%，餘下約30%為投資者。由於項目位處市區，預期租值情況不俗，料入伙後實用呎租可達約60元，回報率逾3厘。客源分布方面，九龍區佔比較高，佔比約60%，而新界及港島區客戶則各佔約40%。
布預期，隨着市場推出多個新盤，本月一手成交量料達2,700宗，將創去年6月至今新高水平。展望12月，若續有大盤登場，估計一手成交量可續突破2,000宗水平。
至於二手市場，他認為，受疫情持續及新盤搶客，估計二手成交有機會回落至4,000宗水平；相信樓價走勢窄幅上落，若下月疫情嚴峻，樓價將輕微下調，若受控，料出現輕微反彈。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020