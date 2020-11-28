蔚藍東岸開售：代理指80及90後買家佔60%

他指出，該項目用家比例較高，佔約70%，餘下約30%為投資者。由於項目位處市區，預期租值情況不俗，料入伙後實用呎租可達約60元，回報率逾3厘。客源分布方面，九龍區佔比較高，佔比約60%，而新界及港島區客戶則各佔約40%。

布預期，隨着市場推出多個新盤，本月一手成交量料達2,700宗，將創去年6月至今新高水平。展望12月，若續有大盤登場，估計一手成交量可續突破2,000宗水平。

至於二手市場，他認為，受疫情持續及新盤搶客，估計二手成交有機會回落至4,000宗水平；相信樓價走勢窄幅上落，若下月疫情嚴峻，樓價將輕微下調，若受控，料出現輕微反彈。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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