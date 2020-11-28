海怡半島業主減價90萬元沽　呎價逾1.8萬元

美聯物業分行市務經理(銷售)鄭祖發稱，鴨脷洲海怡半島21座高層G室，實用面積約886方呎，為三房連套房連士多房間格，坐擁全海景，屬屋苑內優質放盤，原業主開價約1,750萬港元，經議價後獲減90萬元或逾5%，終以1,660萬元市價成交，折合實用呎價約18,736元，買家為外區用家。

原業主於2008年7月以約820萬元購入上述物業，持貨約12年轉售，帳面獲利約840萬元，物業升值約102%。

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