肖鋼：推動跨境創新合作　冀打通人民幣資金雙向流通渠道

中國證監會前主席肖鋼表示，建設具有全球影響力的國際科技創新中心是大灣區建設的首要任務，為此須要推動跨境創新合作，在互聯互通上要大力推動資金通，推進資本項目便利化改革，簡化企業外在登記、結匯和支付管理方式，進一步打通人民幣資金雙向流通的渠道，推進本外幣合一的銀行帳戶體系和跨境資金池的業務。

肖鋼指出，要進一步開展港澳代理見證開立內地銀行帳戶，探索建立跨境社保、行車稅、保險費用繳納及代發的新機制；打通三地居民配置金融資產的渠道，即支付通、場景通及兌換通，便利港澳居民在內地居住旅遊求學與創業。同時，大灣區是在一個國家兩種制度三個關稅區、3種貨幣的背景下建設，在國際上無先例，是大灣區建設的難點，亦是最大的機遇和優勢。

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